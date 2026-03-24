Trabzonspor'da Beşiktaş'ın da merakla beklediği Ernest Muçi kararı netleşiyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN İLGİSİ ARTTI

Yıldız oyuncuya özellikle bu sezon bordo mavili formayla gösterdiği performansın ardından Avrupa kulüplerinin ilgisinin arttığı ve kulübe teklif gelmeye başladığı da belirtildi.

TRABZONSPOR TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYOR

Beşiktaş ile yapılan anlaşma gereği 5 taksit halinde ödenmek üzere 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu temmuz ayında ilk parayı ödeyerek aktif etmek isteyen Trabzonspor Muçi için gelen teklifleri geri çeviriyor.

35 MAÇTA 21 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Trabzonspor'da çıktığı 35 maçta 13 gol, 8 asistlik performansıyla toplam 21 gole doğrudan katkı sağlayan Ernest Muçi, Fatih Tekke'nin hücum organizasyonunda kilit rol oynuyor.

FORM GRAFİĞİNİN YÜKSELMESİYLE ÖZGÜVENİ ARTTI

Özellikle kapanan savunmalara karşı şut tehdidiyle birçok kez 'çilingir' görevi gören Muçi Trabzonspor'da form grafiğinin yükselmesiyle birlikte daha özgüvenli bir şekilde hücumları yönlendiren lider oyuncu özelliği gösteriyor.

TRABZONSPOR MUÇİ'Yİ GELECEK SEZON KADRODA DÜŞÜNÜYOR

Trabzonspor Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan alarak 25 yaşındaki on numarayı gelecek sezon kadro yapılanmasının en önemli parçalarından biri olarak kullanmayı planlıyor. Ancak Avrupa'dan gelen tekliflerin 20-25 milyon Euro seviyelerine çıkması durumunda bordo mavili yönetim satış seçeneğini de göz ardı etmiyor.

MUÇİ DE YENİDEN KENDİNİ BULDUĞU TRABZONSPOR MUTLU

Muçi'nin ise Beşiktaş'ta geçirdiği kötü günlerin ardından yeniden kendini ispatladığı Trabzonspor'da çok mutlu olduğu ve gelecek sezon da Fatih Tekke yönetiminde çalışmaya devam etmek istediği belirtiliyor.

TARAFTARLARIN MUÇİ TRANSFERİNDE FİKRİ DEĞİŞTİ

Trabzonspor taraftarları da başta yüksek bulunan opsiyon maddesinin zamanla Muçi'nin gösterdiği performans sonrası makul görülmesiyle yıldız oyuncunun bonservisinin Beşiktaş'tan alınmasını istiyor.