Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanarak yerini Serdar Saatçı'ye bırakan Stefan Savic'in sağlık durumu belli oldu.

TRABZONSPOR'DAN SAVIC AÇIKLAMASI

Trabzonspor, 34 yaşındaki tecrübeli stoperle ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.