Trabzonspor'da yaz transfer döneminin ilk ayrılığı gerçekleşti.
Geçtiğimiz sezonu Çekya ekibi Slavia Prag'da kiralık olarak geçiren Muhammed Cham'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı öne sürüldü.
MUHAMMED CHAM KIZILYILDIZ'A KİRALANDI
61 Saat'ten Hasan Tüncel'in haberine göre; Bordo Mavililer, Fatih Tekke'nin planları arasında yer almayan Muhammed Cham'ın 1 yıllığına kiralanması konusunda Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile anlaşma sağladı.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDA SONA ERECEK
Geçtiğimiz sezon Slavia Prag'da 25 maçta forma giyen Muhammed Cham 3 asistle oynadı. Avusturyalı on numaranın Trabzonspor ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.