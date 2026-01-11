Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Fildişi Sahili'ni 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada 89 dakika forma giyen Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai, elinden geleni yapsa da mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla beraber Oulai hayal kırıklığı yaşarken Bordo Mavililker ise turnuva nedeniyle uzun süre ayrı kaldığı genç oyuncusuna kavuşmak için geri sayıma geçti.

Trabzonspor'da gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların sevgisini kazanan 19 yaşındaki oyuncu için sosyal medyada 'Hasret bitti, Oulai geri dönüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.