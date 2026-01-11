Türkiye son yılların en etkili fırtınası altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi.

4 GÜN TATİL YOLDA

MGM, internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 55 il için uyarıda bulunurken, pazartesi ve salı günleri İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde de kar yağışı beklenildiğine dikkat çekti.

Uyarıların ardından gözler, valilik tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, beklenen yağışların gerçekleşmesi durumunda 12 ve 13 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin birçok ilinde eğitime ara verilmesinin muhtemel olduğunu belirtirken, bu durum öğrenciler için kesintisiz şekilde 4 günlük tatil şansı doğuracak.

İşte MGM tarafından kar yağışı uyarısı yapılan 55 şehir...

İstanbul

Kocaeli

Düzce

Sakarya

Yalova

Bilecik

Bursa

Kütahya

Afyonkarahisar

Isparta

Zonguldak

Bolu

Bartın

Karabük

Ankara

Konya

Karaman

Kastamonu

Çankırı

Kırıkkale

Kırşehir

Nevşehir

Niğde

Kayseri

Tokat

Amasya

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Van

Hakkari

Şırnak

Siirt

Bitlis

Muş

Erzurum

Artvin

Bayburt

Bingöl

Batman

Diyarbakır

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane

'PAZARTESİ KAR GELİYOR'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden batıracak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü işiniz yoksa pek dışarı çıkmayın. Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir, pazartesi ve salı günü de etkili olur" dedi.

14 GÜN SÜRECEK!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi;

"Yaklaşık 30 km yükseklikteki stratosferde, kutupsal vorteks bozulmaya başladı. Önümüzdeki 14 gün içinde bunun etkilerinin hakim olması bekleniyor. Kutup girdabının böyle bir durumu, soğuk Arktik havasının bazı bölgelerde daha düşük enlemlere nüfuz etmesine izin verir. Bu durum şu anda Avrupa'yı etkilerken, bizde de aralıklı kar yağışı geçişlerini göreceğiz.

Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. İstanbul'da etkilenecek. İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur. Battaniye Kahve ve Kitap pazartesinin menüsü olsun."