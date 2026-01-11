Türkiye son yılların en etkili fırtınası altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi.
4 GÜN TATİL YOLDA
MGM, internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 55 il için uyarıda bulunurken, pazartesi ve salı günleri İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde de kar yağışı beklenildiğine dikkat çekti.
Uyarıların ardından gözler, valilik tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, beklenen yağışların gerçekleşmesi durumunda 12 ve 13 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin birçok ilinde eğitime ara verilmesinin muhtemel olduğunu belirtirken, bu durum öğrenciler için kesintisiz şekilde 4 günlük tatil şansı doğuracak.
İşte MGM tarafından kar yağışı uyarısı yapılan 55 şehir...
İstanbul
Kocaeli
Düzce
Sakarya
Yalova
Bilecik
Bursa
Kütahya
Afyonkarahisar
Isparta
Zonguldak
Bolu
Bartın
Karabük
Ankara
Konya
Karaman
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Kayseri
Tokat
Amasya
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Van
Hakkari
Şırnak
Siirt
Bitlis
Muş
Erzurum
Artvin
Bayburt
Bingöl
Batman
Diyarbakır
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Gümüşhane
'PAZARTESİ KAR GELİYOR'
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden batıracak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü işiniz yoksa pek dışarı çıkmayın. Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir, pazartesi ve salı günü de etkili olur" dedi.
14 GÜN SÜRECEK!
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi;
"Yaklaşık 30 km yükseklikteki stratosferde, kutupsal vorteks bozulmaya başladı. Önümüzdeki 14 gün içinde bunun etkilerinin hakim olması bekleniyor. Kutup girdabının böyle bir durumu, soğuk Arktik havasının bazı bölgelerde daha düşük enlemlere nüfuz etmesine izin verir. Bu durum şu anda Avrupa'yı etkilerken, bizde de aralıklı kar yağışı geçişlerini göreceğiz.
Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. İstanbul'da etkilenecek. İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur. Battaniye Kahve ve Kitap pazartesinin menüsü olsun."