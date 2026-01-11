Şiddetli İstanbul'da etkisini gösterdi. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, yağmurdan korunmaya çalıştı.
İstanbul'da gök delindi, sağanak vurdu: Şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul, akşam saatlerinde yoğun sağanak yağmurun etkisi altına girdi. Fırtına ile beraber şiddetli bastıran yağmur trafiği olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmurun yanı sıra şimşekler geceyi aydınlattı. İstanbul'dan yağmur manzaralarını sizler için derledik...
Taksim Meydanı'nda turistler yağmuru şaşkınlıkla karşılarken, ortaya sıcak görüntüler çıktı
Fenerbahçe-Galatasaray maçından çıkan taraftarlarda, dönüş yolunda şiddetli yağmurun etkisi altında kaldılar.
Yağışlar vatandaşın kamerasından görüntülendi.
Yoğun yağışlar yollarda su birikintilerine sebep oldu. Araçlar şehir içerisinde daha temkinli şekilde ilerlemeye çalışıyorlar
Kaynak: Haber Merkezi