11 Ocak 2026 Pazar
İstanbul'da gök delindi, sağanak vurdu: Şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul'da gök delindi, sağanak vurdu: Şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul, akşam saatlerinde yoğun sağanak yağmurun etkisi altına girdi. Fırtına ile beraber şiddetli bastıran yağmur trafiği olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmurun yanı sıra şimşekler geceyi aydınlattı. İstanbul'dan yağmur manzaralarını sizler için derledik...

İstanbul'da gök delindi, sağanak vurdu: Şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 1

Şiddetli İstanbul'da etkisini gösterdi. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, yağmurdan korunmaya çalıştı.

1 6
İstanbul'da gök delindi, sağanak vurdu: Şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 2

Taksim Meydanı'nda turistler yağmuru şaşkınlıkla karşılarken, ortaya sıcak görüntüler çıktı

2 6
İstanbul'da gök delindi, sağanak vurdu: Şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 3

Fenerbahçe-Galatasaray maçından çıkan taraftarlarda, dönüş yolunda şiddetli yağmurun etkisi altında kaldılar.

3 6
İstanbul'da gök delindi, sağanak vurdu: Şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 4

Yağışlar vatandaşın kamerasından görüntülendi.

4 6
İstanbul'da gök delindi, sağanak vurdu: Şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 5

Yoğun yağışlar yollarda su birikintilerine sebep oldu. Araçlar şehir içerisinde daha temkinli şekilde ilerlemeye çalışıyorlar

5 6
İstanbul'da gök delindi, sağanak vurdu: Şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 6
6 6
Kaynak: Haber Merkezi
