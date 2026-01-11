Yeniçağ Gazetesi
11 Ocak 2026 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

11 Ocak 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında izleyicileri hangi diziler, filmler ve programlar bekliyor? İşte, TV yayın akışı...

Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, her gün olduğu gibi bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. 11 Ocak 2026 TV yayın akışı, ulusal kanallarda ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programlarıyla dikkat çekiyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 11 Ocak Pazar gününe ait güncel yayın akışı…

KANAL D

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Beyaz’la Joker

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Haber

20.00 Beyaz’la Joker

23.30 Beyaz’la Joker

SHOW TV

08.00 Keloğlan Aramızda

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Züğürt Ağa

14.45 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Tokatçı

21.45 Petrol Kralları

23.45 Kızılcık Şerbeti

STAR TV

07:00 Aramızda Kalsın

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Güle Güle

21.45 G.O.R.A

23.45 G.O.R.A

ATV

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Kuruluş Orhan

15.40 Yok Artık 2

17.10 Oflu Hoca’nın Şifresi

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

TV8

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

20.00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

TRT 1

05.45 Ege’nin Hamsisi

08.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Gönül Dağı

17.00 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

