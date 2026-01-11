11 Ocak 2026 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, her gün olduğu gibi bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. 11 Ocak 2026 TV yayın akışı, ulusal kanallarda ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programlarıyla dikkat çekiyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 11 Ocak Pazar gününe ait güncel yayın akışı…
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Beyaz’la Joker
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.30 Beyaz’la Joker
SHOW TV
08.00 Keloğlan Aramızda
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Züğürt Ağa
14.45 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Tokatçı
21.45 Petrol Kralları
23.45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV
07:00 Aramızda Kalsın
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Güle Güle
21.45 G.O.R.A
23.45 G.O.R.A
ATV
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Kuruluş Orhan
15.40 Yok Artık 2
17.10 Oflu Hoca’nın Şifresi
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
TV8
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
20.00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
TRT 1
05.45 Ege’nin Hamsisi
08.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Gönül Dağı
17.00 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat