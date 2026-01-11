Yeniçağ Gazetesi
11 Ocak 2026 Pazar
Instagram kullananlar dikkat: 17,5 milyon kullanıcının bilgileri ifşa oldu

Milyonlarca Instagram kullanıcısını etkileyen devasa bir veri sızıntısı patlak verdi. 17,5 milyon kullanıcıya ait hassas bilgileri içeren veri satışa sunuldu.

Dünya genelinde milyonlarca Instagram kullanıcısını etkileyen devasa bir veri sızıntısı patlak verdi. "Solonik" takma adlı bir bilgisayar korsanı, 17,5 milyon kullanıcıya ait hassas bilgileri içeren veri setini karanlık ağda (dark web) satışa sundu.

2024 yılının sonlarında bir API (Uygulama Programlama Arayüzü) açığı kullanılarak elde edildiği iddia edilen veriler; tam isimler, doğrulanmış e-posta adresleri, telefon numaraları ve konum bilgilerini içeriyor.

Uzmanlar, saldırganların platformun güvenlik önlemlerini atlayarak "veri kazıma" (scraping) yöntemiyle bu bilgilere ulaştığını belirtiyor.

Kullanıcılara "SIM Kart Değişimi" Uyarısı Sızıntıda şifreler yer almasa da, e-posta ve telefon numaralarının ifşa olması ciddi bir risk teşkil ediyor.

Siber güvenlik uzmanları, bu verilerin hedefli kimlik avı (phishing) ve SIM kart değişimi saldırıları için kullanılabileceği konusunda uyarıyor.

Meta cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, kullanıcıların SMS yerine kimlik doğrulama uygulamalarıyla (MFA) güvenliklerini artırmaları öneriliyor.

