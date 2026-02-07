Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu maç öncesi yine saldırıya uğradığını açıkladı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi takım otobüsüne yönelik taşlı saldırı yapıldığını açıklayan bordo mavili kulüp, Kocaelispor ve Antalyaspor deplasmanlarında yaşananları da hatırlatarak bu girişimin organize bir planın parçası olduğunu iddia etti.

TRABZONSPOR: 'CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHDİT ALTINDADIR'

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir.

Daha önce Kocaeli ve Antalya’da, bugün ise Samsun’da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir.

Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor’a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır.

Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."