Trabzonspor'da sıcak transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Oleksandr Zubkov ile ilgili beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

TRABZONSPOR AEK'DAN GELEN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bordo Mavililer, Yunanistan'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan AEK'dan gelen teklifi kabul etti.

ZUBKOV YARIN SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Zubkov'un yarın Atina'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA 57 MAÇTA 28 GOLE KATKI SAĞLADI

2024-2025 sezonunun devre arasında Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor'da çıktığı 57 maçta 12 gol, 16 asistlik performans sergiledi.