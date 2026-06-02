Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayram ziyareti sırasında çıkan aile içi kavga kanlı sonuçlandı. Tartıştığı kuzenini bıçakla yaralayan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı ziyareti için Antalya'dan memleketine gelen Mehmet Duymuş (42) ile amcasının oğlu Ali Duymuş (32) arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ali Duymuş yanında bulunan bıçakla kuzeni Mehmet Duymuş'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

JANDARMA ESKORTUYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Ağır yaralanan Mehmet Duymuş, yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülmek istendi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ise yaralıya eskortluk yaparak hastaneye zamanında ulaşmasını sağladı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Mehmet Duymuş'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Ali Duymuş, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.