Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında yürütülen denetimlerde, il genelinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 66 umuma açık iş yeri denetlenirken, 360 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Sorgulamalar sonucunda arandığı tespit edilen 1 kişi hakkında gerekli işlemler uygulandı. Aynı dönemde 66 okul ve çevresinde yapılan denetimlerde, sokakta dilendiği tespit edilen 51 çocuk koruma altına alınarak davranıştan men edildi ve ailelerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı. İkinci kez sokakta çalıştığı belirlenen 8 çocuğun ailesine ise toplam 29 bin 640 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesi kapsamında 1 kişiye bin 764 TL idari para cezası kesildi.