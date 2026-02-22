Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR ÜÇLÜ SAVUNMADA BOCALADI

Maça alışılagelmişin dışında bir sistemle başlayan Trabzonspor üçlü savunma düzeninde bocaladı.

GAZİANTEP FK ARADIĞI GOLÜ BAYO İLE BULDU

Maçın ilk bölümünde Gaziantep FK Trabzonspor kalesinde üst üste tehlikeli pozisyonlara girerken gol de 22. dakikada Mohamed Bayo’dan geldi.

TRABZONSPOR'UN GOLCÜLERİNDEN HIZLI CEVAP

Bu golden sonra savunmada dörtlü düzene geri dönen Trabzonspor hızlı reaksiyon vererek 25’de Felipe Augusto ile skora eşitliği getirdi.

Hemen peşine Paul Onuachu ile golü bulan Bordo Mavililer ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

ONANA KRİTİK KURTARIŞLARLA TAKIMI AYAKTA TUTTU

İkinci yarıda Gaziantep FK’nın yakaladığı pozisyonlarda Onana kritik kurtarışlar yaparak takımını ayakta tutan isim oldu.

MUÇİ SON BÖLÜMDE FIRSATLARI TEPTİ

Son bölümde Trabzonspor Muçi ile farkı artırıp rahatla fırsatları bulsa da değerlendiremedi ve maç ilk yarıda 5 dakika içerisinde atılan 3 golle sona erdi.

Trabzonspor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 48’e yükseltti.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Gassama, Tayyip, Maxim, Ogün, Kevin

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Savic, Mustafa, Oulai, Tim Jabol, Muçi, Felipe, Onuachu.

GAZİANTEP FK 1-2 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Çağdaş Altay'ın ilk düdüğüyle birlikte Gaziantep FK-Trabzonspor maçı başladı.

ONANA GAZİANTEP FK TEHLİKESİNİ ÖNLEDİ

6' Gaziantep FK'ni tehlikeli atağında defans arkasına kaçan Gassama çaprazda topla buluştu. Onana kalesini terk ederek pozisyonun büyümesini engelledi.



GAZİANTEP FK GOLE YAKLAŞTI

14' Gaziantep FK tehlikeli geldi. Maxim'in şutunda Onana topu iki hamlede kontrol etti.

ONANA LUNGOYI'YE GOL İZNİ VERMEDİ

19' Lungoyi'nin ceza sahası yayından çektiği şutta Onana köşeye giden topu kurtardı.

GAZİANTEP FK BAYO İLE ÖNE GEÇTİ

22' Gassama'nın asistinde Bayo topu ağlara gönderdi. Gaziantep FK 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR AUGUSTO İLE SKORU EŞİTLEDİ

24' Defans arkasına kaçarak topla buluşan Felipe Augusto kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net bir gol vurşuyla skoru eşitledi.

OULAI ZAFER'İ GEÇEMEDİ

25' Bu kez Oulai ceza sahası içerisine yaptığı koşuda boş pozisyonda topla buluştu. Gelişine çektiği şutta kaleci Zafer'i geçemedi.

ONUACHU TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

27' Mustafa'nın ceza sahası içerisine girerek çektiği şutta savunmadan seken topu önünde bulan Onuachu pozisyonu tamamlayarak Trabzonpor öne geçirdi.

İLK YARI SONUCU: GAZİANTEP 1-2 TRABZONSPOR

ÜST ÜSTE 3 ŞUTA DA GAZİANTEP FK SAVUNMASI GEÇİT VERMEDİ

47' Muçi ve Batagov şutlarıyla Gaziantep FK savunmasını adeta dövdü. İki oyuncunun ceza sahası içerisinde üst üste üç şutunda da Gaziantep savunması kale önünde siper oldu.

ONANA HARİKA BİR REFLEKSLE GOLÜ ÖNLEDİ

62' Lungoyi'nin ceza sahası içerisinde yakın mesafede sert şutunda Onana harika bir refleksle topu çelmeyi başardı.

ONANA BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA YAPTI

80' Bayo'nun sert şutunda Onana üzerine gelen topu yine müthiş bir refleksle kornere çeldi.

TRABZONSPOR MUÇİ İLE GOLE YAKLAŞTI

87' Trabzonspor farkı açma fırsatını kaçırdı. Muçi'nin şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

MUÇİ NET GOL FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

90' Trabzonspor'un hızlı atağında Onuachu'nun pasında topla buluşan Muçi kaleciyle karşı karşıya bopmboş pozisyonda topu Zafer'in üzerine nişanladı.