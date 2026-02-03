Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun üçüncü haftasında Trabzonspor Fethiyespor’u konuk etti.

İLK YARIYI BOŞ GEÇEN TRABZONSPOR 10 DAKİKADA 3 GOLLE FİŞİ ÇEKTİ

İlk yarıda baskılı oyununu gole dönüştüremeyen Trabzonspor’un geliştirdiği tehlikeli ataklarda başrol oynayan Ernest Muçi, Fethiyespor’un golünün ofsayt nedeniyle iptal olmasının ardından 69’da perdeyi açan isim oldu.

Bu golle birlikte direnci kırılan Fethiyespor, Trabzonspor’un üst üste 77’de Onuachu, 79’da ise Nwakaeme ile bulduğu gollere engel olamadı.

TRABZONSPOR GRUPTA 6 PUANA YÜKSELDİ

Trabzonspor sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak grupta puanını 6’ya yükseltti. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Ahmet, Lovik, Nwaiwu, Okay, Mustafa, Ozan, Bouchouari, Nwakaeme, Muçi, Augusto, Umut.

Fethiyespor: Arda, Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih, Muhammet.

TRABZONSPOR 3-0 FETHİYESPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Fatih Tokail'in ilk düdüğüyle Trabzonspor-Fethiyespor maçı başladı.

MUÇİ UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

20' Ernest Muçi'nin uzaktan şutunda top direğin üzerinden dışarı çıktı.

MUÇİ FRİKİKTEN GOLE YAKLAŞTI

26' Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Muçi, etkili bir şut çekti. Ancak top az farkla dışarı çıktı.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

40' Bouchouari'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ernest Muçi topu ağlarla buluşturdu. Ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 0-0 FETHİYESPOR

AHMET DOĞAN KALESİNDE DİKKATLİ

54' Fethiyespor'da Ramazan serbest vuruşta kaleyi düşündü. Etkili şutta Ahmet Doğan iyi yer tutarak gole izin vermedi.

FETHİYESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

67' Melih Okutan ile ikili mücadelede Nwaiwu topun çizgiyi geçtiğini düşünerek hakeme döndü devam eden atakta Fethiyespor, Muhammet Raşit Yöndem'in golüyle öne geçti. Ancak VAR incelemesiyle pozisyonda ofsayt tespiti yapıldı. VAR monitöründen pozisyonu izleyen Fatih Tokail golü iptal etti.

TRABZONSPOR ERNEST MUÇİ İLE ÖNE GEÇTİ

69' Trabzonspor, Fethiyespor'un golünün iptal olmasının ardından Ernest Muçi ile öne geçti.

ONUACHU FARKI İKİYE ÇIKARDI

77' Pina'nın içeri gönderdiği topu kale önünde tamamlayan Onuachu farkı ikiye çıkardı.

NWAKAEME DE AĞLARI HAVALANDIRDI

79' Muçi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Nwakaeme kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda ağları havalandırdı.