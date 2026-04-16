Yeni sezon kadro planlamasına erken başlayan Trabzonspor’da sol kanat transferi için tanıdık bir isim yeniden gündeme geldi.

HEDEF YİNE LAURIENTE

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, gelecek sezon için sol kanat ve orta saha bölgelerine nokta atışı transfer yapmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda bordo-mavililerin listesindeki isimlerden birinin Armand Lauriente olduğu belirtiliyor.

FATİH TEKKE KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği 27 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde de Trabzonspor’un gündemine gelmiş ancak kulübüyle yapılan sıkı pazarlıklar sonrası anlaşma sağlanamamasından dolayı transfer gerçekleşmemişti.

Trabzonspor yönetiminin yeniden masaya oturmaya hazırlandığı ve bu kez transferi bitirme konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

SÖZLEŞME DETAYI AVANTAJA ÇEVRİLEBİLİR

Fransız yıldızın Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Kulübüyle kontrat süresinin azalması nedeniyle İtalyan ekibinin satışa sıcak bakabileceği konuşuluyor. Trabzonspor yönetimi ise bu fırsatı değerlendirmek istiyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Serie A’da 32 maçta forma giyen Lauriente, 5 gol ve 7 asistlik performansıyla toplamda 12 gole doğrudan etki etti.

Maç başına 2.60 şut ortalaması yakalayan oyuncu, 1.90 kilit pas ve yüzde 85 pas isabet oranıyla hücumda etkili bir grafik çizdi.

AVRUPA KOZU

Trabzonspor’un Avrupa kupalarına katılım ihtimali, oyuncuyu ikna etme sürecinde önemli bir koz olarak görülüyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi hedefinin gerçekleşmesi halinde bordo-mavililerin elinin çok daha güçleneceği değerlendiriliyor.