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Kaynak: AA

15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası, Trabzon'daki Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başladı. 8 gün sürecek organizasyonda 30 ülkeden yaklaşık 400 sporcu mücadele edecek.

HEKİMOĞLU'NDAN SPORCULARA BAŞARI DİLEĞİ

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, genç sporcuları Trabzon'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek şampiyonanın madalya mücadelesinin yanı sıra dostluk, kardeşlik ve sporun birleştirici gücünü ortaya koyacağını ifade etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından müsabakalara geçildi.

Şampiyona 26 Ekim'de sona erecek.