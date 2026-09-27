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Kaynak: AA

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar Sahili’nde, geçen yıl sel sularının altında kaldığı için tespit edilemeyen caretta caretta yuvasına ulaşıldı. Yuvadan çıkarılan 22 yavru denizle buluşturuldu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) açıklamasına göre, sahilde yavru caretta caretta görüldüğü ihbarının ardından Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve beraberindeki ekip bölgeye gitti.

Yapılan incelemede, yavruların görüldüğü noktaya yakın alanda bir caretta caretta yuvası olduğu belirlendi.

Kontroller sonucunda yuvanın dişi bir deniz kaplumbağası tarafından oluşturulduğu tespit edildi. Geçen yıl SSK Deresi’nin taşması nedeniyle yuva sular altında kalırken, bu nedenle daha önce fark edilemediği belirlendi.

Ekiplerin açtığı yuvadan çıkarılan 22 caretta caretta yavrusu, güvenli biçimde denize bırakıldı.