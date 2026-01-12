Bayern Münih'ten 30 milyon Sterlin karşılığında transfer edilen Mathys Tel, Tottenham'da yeterli forma şansı bulamamasından dolayı ayrılma kararı aldı. Kiralık olarak ayrılma fikrini kulüp yetkililerine ileten Mathys Tel için transfer seçenekleri masaya yatırıldı.

THE GUARDIAN: PSG, FENERBAHÇE VE GALATASARAY TEL'İN PEŞİNDE

İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre, Mathys Tel'i PSG'nin yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

DÜNYA KUPASI İÇİN DESCHAMSP'I ETKİLEMEK İSTİYOR

Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın bir parçası olabilmek için düzenli forma giyebileceği bir takıma gidip Didier Deschamps'ı etkilemek isteyen 20 yaşındaki yıldız forvetle ilgili önümüzdeki günlerde sıcak transfer gelişmelerinin yaşanması bekleniyor.

TOTTENHAM'DA PERFORMANSI YETERSİZ KALDI

Bu sezon Tottenham ile çıktığı 19 maçta toplam 685 dakika süre alabilen Mathys Tel 3 gol attı.

TRANSFERDE GÖZLER FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A ÇEVRİLDİ

Hücumda her bölgede görev alabilmesi nedeniyle çok yönlü bir oyuncu olan Tel için Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanması muhtemel transfer yarışı şimdiden futbolseverlerin ilgisini çekti.