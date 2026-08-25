Kaynak: İHA

Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada Sportif Direktör Johan Lange, transferle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şu ifadeleri kullandı: "Savio bir süredir radarımızda olan bir isimdi ve artık Tottenham Hotspur oyuncusu olduğu için çok mutluyum. Kendisi zaten en üst seviyede kalitesini gösterdi ve yeteneğinin, tarzının ve zihniyetinin burada kurmakta olduğumuz kadroya çok iyi uyacağına inanıyoruz. Topu her eline aldığında taraftarlarımızı heyecanlandıracağından eminim ve Roberto'nun antrenörlüğünde gelişimini izlemeyi dört gözle bekliyorum."

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi de Brezilyalı futbolcunun takıma sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, "Savio, kanat pozisyonlarında enerji, hayal gücü ve kalite getiren bir oyuncu. Savunmacılara karşı atak yapma cesaretine ve oyunun seyrini değiştirebilme yeteneğine sahip. Onun bizimle birlikte olmasından çok memnunuz ve onunla birlikte çalışmayı, gelişimine katkıda bulunmayı ve kişiliğini takıma yansıtmasını görmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Manchester City kariyerini noktalayan 22 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 84 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandırırken 16 gol pası verdi.