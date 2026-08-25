Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı

MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı

Çin pazarında resmi olarak satışa sunulan MG'nin yeni fastback modeli MG 07, fiyatı ve yüksek menziliyle satış rekorlarına imza attı.

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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 1

Sipariş ekranlarının açılmasıyla birlikte sadece 1 dakika 57 saniyede 10.000 kesin sipariş rakamına ulaşan MG 07, markanın yeni satış rekorunu kırdı.

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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 2

İptal edilebilir ön rezervasyonların aksine doğrudan bağlayıcı satın almaları kapsayan bu başarı, markanın MG4 modeliyle kırdığı 39 dakikalık önceki rekoru geride bıraktı.

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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 3

Müşterilerin özellikle 800 kilometre üzeri uzun menzil sunan üst donanım paketlerine ilgi gösterdiği bildirildi.

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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 4

GÜÇLÜ DONANIM VE ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ

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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 5

Lüks fastback hatları ve çerçevesiz kapı camlarıyla öne çıkan araç, iç mekanda 15.6 inçlik 2.5K ekran, Snapdragon 8295P işlemcili bilgi-eğlence altyapısı ve LiDAR destekli yarı otonom sürüş özellikleri sunuyor.

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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 6

845 KM MENZİL VE ULTRA HIZLI ŞARJ

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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 7

Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) olmak üzere 7 farklı motor seçeneğiyle vitrine çıkan model, tepe versiyonunda CATL üretimi 91 kWh batarya ve 800V mimari barındırıyor.

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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 8

CLTC normlarına göre 845 km menzil vadeden üst model, 5C hızlı şarj desteği sayesinde 12 dakikada %30'dan %80 doluluğa ulaşabiliyor. Hibrit versiyonda ise toplam menzil 1.745 km seviyesine kadar çıkıyor.

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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 9

REKABETÇİ FİYAT ETİKETİ

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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 10

Lansmana özel indirimlerle yaklaşık 15.750 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı bulan MG 07'nin teslimatları, versiyona göre Ağustos sonu ve Ekim ayı itibarıyla başlayacak.

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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 11
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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 12
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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 13
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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 14
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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 15
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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 16
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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 17
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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 18
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MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı - Resim: 19
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