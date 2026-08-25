Sipariş ekranlarının açılmasıyla birlikte sadece 1 dakika 57 saniyede 10.000 kesin sipariş rakamına ulaşan MG 07, markanın yeni satış rekorunu kırdı.
MG 07 Çin'de rekorla yollara indi: İki dakikada binlerce sipariş aldı
Çin pazarında resmi olarak satışa sunulan MG'nin yeni fastback modeli MG 07, fiyatı ve yüksek menziliyle satış rekorlarına imza attı.Haber Merkezi
İptal edilebilir ön rezervasyonların aksine doğrudan bağlayıcı satın almaları kapsayan bu başarı, markanın MG4 modeliyle kırdığı 39 dakikalık önceki rekoru geride bıraktı.
Müşterilerin özellikle 800 kilometre üzeri uzun menzil sunan üst donanım paketlerine ilgi gösterdiği bildirildi.
GÜÇLÜ DONANIM VE ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ
Lüks fastback hatları ve çerçevesiz kapı camlarıyla öne çıkan araç, iç mekanda 15.6 inçlik 2.5K ekran, Snapdragon 8295P işlemcili bilgi-eğlence altyapısı ve LiDAR destekli yarı otonom sürüş özellikleri sunuyor.
845 KM MENZİL VE ULTRA HIZLI ŞARJ
Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) olmak üzere 7 farklı motor seçeneğiyle vitrine çıkan model, tepe versiyonunda CATL üretimi 91 kWh batarya ve 800V mimari barındırıyor.
CLTC normlarına göre 845 km menzil vadeden üst model, 5C hızlı şarj desteği sayesinde 12 dakikada %30'dan %80 doluluğa ulaşabiliyor. Hibrit versiyonda ise toplam menzil 1.745 km seviyesine kadar çıkıyor.
REKABETÇİ FİYAT ETİKETİ
Lansmana özel indirimlerle yaklaşık 15.750 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı bulan MG 07'nin teslimatları, versiyona göre Ağustos sonu ve Ekim ayı itibarıyla başlayacak.