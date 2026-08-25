Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede

Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede

2026-2027 sezonu heyecanı tam gaz devam ediyor. Liglerin başlamasının ardından hareketlenen transfer piyasasında santrafor oyuncuları değerleriyle dikkat çekiyor. Dünyanın en değerli 15 santraforu sıralamasında Galatasaray’dan Victor Osimhen’de yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 1

İşte Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerleri forvetleri:

1 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 2

15. Harry Kane 60 milyon Euro

2 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 3

14. Igor Thiago 65 milyon Euro

3 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 4

13. Victor Gyökeres 65 milyon Euro

4 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 5

12. Junior Kroupi 70 milyon Euro

5 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 6

11. Benjamin Sesko 75 milyon Euro

6 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 7

10. Matheus Cunha 75 milyon Euro

7 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 8

9. Victor Osimhen 75 milyon Euro

8 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 9

8. Hugo Ekitike 80 milyon Euro

9 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 10

7. Joao Pedro 80 milyon Euro

10 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 11

6. Lautaro Martinez 85 milyon Euro

11 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 12

5. Alexander Isak 85 milyon Euro

12 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 13

4. Ousmane Dembele 100 milyon Euro

13 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 14

3. Julian Alvarez 120 milyon Euro

14 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 15

2. Kylian Mbappe 200 milyon Euro

15 16
Dünyanın en değerli forvetleri: Osimhen de listede - Resim: 16

1. Erling Haaland 220 milyon Euro

16 16
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