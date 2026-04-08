Kastamonu / Yasemin Karacan / Yeniçağ

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 Karayolu Çevlik Köyü Kavşağı İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 G* 02** plakalı minibüs, sürücüsü S.A.’nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeride devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.