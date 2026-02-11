YENİÇAĞ - İbrahim DOĞANOĞLU / Özel Haber

Dünya Superbike Şampiyonası’nda elde ettiği başarılarla adını motor sporları tarihine yazdıran milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu’nun kariyer yolculuğunu konu alan “El Turco: Toprak Razgatlıoğlu” belgeseli izleyiciyle buluştu.

Belgesel, Razgatlıoğlu’nun dünya şampiyonluğuna uzanan sürecini, pistte verdiği kritik mücadeleleri ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil ederken yaşadığı dönüm noktalarını ele alıyor.

Dün, belgeselin ilk gösteriminden önce basın mensuplarının karşısına çıkan Toprak Razgatlıoğlu, YENİÇAĞ'ın özel sorularını yanıtlayarak yaklaşan MotoGP sezonuyla ilgili konuştu.

"Süper Bike'ta inanılmaz şeyler başardık. Hayallerimize kavuştuk diyebiliriz. MotoGP de tabii ki çok daha zor olacak. Tamamen farklı bir dünyaya geçtik. Orada bir alışma sürecimiz olacak. Özellikle önümüzdeki sene çok zor ama 2027'de her şey daha farklı olacağını düşünüyorum. İnşallah MotoGP'de de başarılar elde ederiz. MotoGP bakıldığı zaman iki tekerin gidebileceği en son yer. Orada zaten bir şampiyonluk başarısı yakarlarsak bambaşka bir hissiyat olur. Daha önce MotoGP'de yarışan bir Türk yok. Oraya gidip de bu başarıları elde etmek bambaşka bir şey olur. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur."

'PODYUMDA İSTİKLAL MARŞI OKUTMAK BAMBAŞKA BİR DUYGU'

Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'yi temsil etmenin gururunu en çok pistte bayrakla tur attığında ve podyumda İstiklal Marşı'nın okunması sırasında hissettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle Türk bayrağıyla pistte tur atmak, ülkemizi orada temsil etmek beni en çok gururlandıran anlardan biri. Podyumlarda İstiklal Marşı okutmak o da bambaşka bir duygu. İnşallah bu böyle devam eder. Çünkü artık daha zorlu bir yerdeyiz. Bunu böyle devam ettirebilirsek benim için çok gurur verici olacak."

'KOLAY ŞAMPİYONLUKLAR HİÇ DENK GELMEDİ, EN DEĞERLİSİ 2021'Dİ'

2021'de Jonathan Rea'nın 6 yıllık şampiyonluk serisine son verdiğinde neler hissettiğiyle ilgili konuşan Toprak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"O zamanki en büyük hedefimiz Jonathan Rea'ydı. Çünkü 6 kez dünya şampiyonu olmuş birini yenip yeni bir şampiyon olmak her zaman en büyük hedeflerden biriydi. Bunu gerçekleştirdiğimizde çok mutlu oldum. Öyle güçlü birini geçip dünya şampiyonu olmak aslında herkesin isteyeceği şeylerden. Kolay şampiyonluklar hiç denk gelmedi bana ama aslında en değerlisini 2021'de yaptık."

MİLLİ GURURUMUZUN BAŞARILARI

Çocuk yaşlardan beri motora ilgi duyan 29 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu, 2018’de Superbike’a adım attı. İlk sezonunu adaptasyon süreci olarak geçiren milli sporcu, asıl çıkışını 2019’da yaptı ve Magny-Cours’da 16. sıradan başlayıp kazandığı yarışla hafızalara kazındı. 2020’de istikrarlı performansıyla dikkat çeken Toprak, 2021’de Dünya Superbike Şampiyonu olarak Türk motor sporları tarihine geçti.

2022 ve 2023’te şampiyonluğu kıl payı kaçırsa da dünya ikinciliği elde eden Toprak, 2024’te BMW ile ikinci kez zirveye çıktı ve markasına ilk şampiyonluğunu kazandırdı. 2025’te ise WSBK tarihinin 1000. yarışını kazanarak adını özel bir yere yazdırdı.

Milli sporcu, 2026’da Yamaha Pramac ile MotoGP’ye geçerek kariyerinin en büyük adımını atmaya hazırlanıyor.