Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yem piyasasındaki arz güvenliğini tahkim etmek ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek amacıyla geniş kapsamlı bir adım attı.

Kurum, hayvancılık sektörünün temel hammaddelerinden biri olan yemlik arpa ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 225 bin tonluk dev bir ithalat ihalesi açtığını duyurdu.

TESLİMAT YAPILACAK LİMANLAR VE MİKTARLAR ŞU ŞEKİLDE:

İskenderun: 25 bin ton

Adana: 25 bin ton

Mersin: 50 bin ton

İzmir: 50 bin ton

Bandırma: 50 bin ton

Tekirdağ: 10 bin ton

Samsun: 20 bin ton

Trabzon: 20 bin ton

Giresun: 5 bin ton

İHALE TAKVİMİ VE TESLİMAT DETAYLARI

Ticaret kaynaklarından sızan bilgilere göre, uluslararası ölçekte gerçekleştirilen bu ihaleye ilişkin fiyat tekliflerinin 31 Temmuz tarihine kadar toplanması bekleniyor. Satın alınacak ürünlerin sevkiyat takvimi ise Ağustos ayı olarak planlandı.

LOJİSTİK KOLAYLIK: ANTREPOLAR DEVREDE

İhale şartnamesinde dikkat çeken detaylardan biri de Türkiye'deki gümrüklü antrepolarda halihazırda bulunan ürünlere yönelik sağlanan esneklik oldu. Şartnameye göre, "yurt içindeki gümrüklü antrepolarda bulunan ürünlerin de ihaleye teklif olarak sunulabileceği" belirtiliyor. Bu durumun, lojistik maliyetleri düşürmesi ve teslimat süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

PİYASA DENGESİ HEDEFLENİYOR

TMO'nun bu stratejik hamlesi, özellikle yem maliyetlerinin besicilik üzerindeki baskısını hafifletmeyi amaçlıyor. Sektör temsilcileri, hasat dönemi sonrası oluşabilecek olası arz açıklarının bu tür ithalat hamleleriyle dengelenmesinin piyasa istikrarı açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.