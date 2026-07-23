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Trabzonspor'un santrfor transferi için gündeminde yer alan Tolu Arokodare ile ilgili İngiltere'den dikkat çeken iddialar geldi.

Felipe Augusto'nun Zenit'e transferinin ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Wolverhampton forması giyen Nijeryalı golcü için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

WOLVERHAMPTON'DA KRİZ İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Wolverhampton Teknik Direktörü Cesar Peixoto, Arokodare'nin takımla antrenmana çıkmasını istemedi.

İddiaya göre Nijeryalı futbolcunun sahayı terk etmeyi reddetmesi üzerine idman iptal edilirken kulüp yönetimi Compton Park Tesisleri'nde güvenlik önlemlerini artırdı.

Ayrıca 25 yaşındaki futbolcunun tesislere girişinin sınırlandırıldığı ve Maidenhead United ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna alınmayacağı öne sürüldü.

TRABZONSPOR YENİDEN HAREKETE GEÇİYOR

Wolverhampton'da yaşandığı belirtilen gelişmelerin ardından Trabzonspor'un transfer için yeniden girişimlere başlayacağı ifade edildi.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin daha önce kadrosunda görmek istediği Arokodare için bordo-mavililerin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine hazırlandığı iddia edildi.

MENAJER KRİZİ SÜRECİ DURDURMUŞTU

Trabzonspor'un daha önce transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği ancak sürecin son anda durduğu belirtilmişti.

İddialara göre, oyuncunun menajerinin farklı kulüpleri devreye sokması nedeniyle görüşmeler askıya alınırken Fiorentina ve Genoa'nın da Nijeryalı forvetle ilgilenmesine rağmen transferi gerçekleşmedi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

2029 yılına kadar Wolverhampton ile sözleşmesi bulunan Arokodare'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

25 yaşındaki golcü, Genk formasıyla 39 resmi maçta 23 gol kaydettikten sonra yaklaşık 24 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine transfer olmuştu. Wolverhampton'da ise çıktığı 38 maçta 6 gol attı.

ONUACHU İLE YENİDEN BULUŞABİLİR

1.97 boyundaki Arokodare, hava toplarındaki etkinliği, fizik gücü ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

Nijerya Milli Takımı'nda Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile birlikte forma giyen Arokodare'nin, bu yakın ilişkinin de transfer sürecinde bordo-mavililer adına önemli bir avantaj oluşturabileceği konuşuluyor.

Eğer transfer gerçekleşirse, iki Nijeryalı golcü yeni sezonda Trabzonspor hücumunun en önemli kozları olacak.