Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat'ta etkili olan şiddetli yağışlar ve eriyen kar suları hayatı felç etti. Zile ile Turhal'ı birbirine bağlayan karayolu, taşan sular nedeniyle trafiğe tamamen kapandı.

Tokat genelinde son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte hızla eriyen kar suları, bölgede büyük bir sel felaketine yol açtı. Zile-Turhal karayolu üzerinde bulunan dere yataklarının taşması sonucu yolun büyük bir bölümü sular altında kaldı.

"CİDDİ RİSK VAR, SAKIN GELMEYİN!"

Bölgedeki sel felaketini cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, yolun tamamen suyla kaplandığı, debisi oldukça yüksek olan sel sularının önüne kattığı her şeyi sürüklediği görülüyor. Vatandaşlar, diğer sürücüleri uyararak, "Zile'den Turhal'a gelenler gelmesin, yol kapalı, ciddi risk var!" diyerek uyarılarda bulundu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sel nedeniyle ulaşımın durduğu yolda emniyet ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, Karayolları ekiplerinin suyun tahliyesi ve yolun yeniden açılması için çalışma başlatması bekleniyor. Sel sularının çekilmesinin ardından yolda oluşabilecek hasarın tespiti yapılacağı öğrenildi.

Yetkililer, bölgedeki yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını ve dere yataklarından uzak durmalarını istedi.