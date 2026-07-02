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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında tırmanış sürüyor. Vücutlarına kene yapışması sonucu rahatsızlanan 10 vatandaş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Uzmanlar bölge halkını uyararak, kene tutunmalarında hayati hatalardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeyinde her yıl yaz döneminde ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, Tokat’ta yeniden alarm seviyesine ulaştı. Farklı tarihlerde kene teması sonrası yüksek ateş ve halsizlik gibi şikayetlerle hastaneye başvuran 10 kişinin KKKA testi pozitif çıktı.

Vakalar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü bünyesinde kurulan özel servislerde izole edilerek tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan son bilgilere göre, tedavisi süren 10 hastanın da genel sağlık durumlarının yakından takip edildiği ve durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI: "KENEYİ KENDİNİZ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN!"

Sağlık ekipleri ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte doğadaki kene popülasyonunun hızla arttığına dikkat çekiyor. Özellikle kırsal bölgelerde, hayvancılıkla uğraşan ya da tarım arazilerinde çalışan vatandaşların büyük risk altında olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, vücuda yapışan kenenin asla bilinçsizce, sıkılarak ya da üzerine sigara basmak, kolonya dökmek gibi geleneksel yöntemlerle çıkarılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Bu tür müdahalelerin kenenin virüslü sıvısını doğrudan insana enjekte etmesine yol açtığı ve ölümcül sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Kene fark edildiği an, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Yetkililer, tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli bölgelere gidecek vatandaşlar için şu hayati koruma tedbirlerini sıraladı:

Açık Renkli Kıyafetler Seçin: Kenelerin vücut üzerinde kolayca fark edilebilmesi için beyaz veya açık renkli giysiler tercih edilmeli.

Paçaları Çorap İçine Alın: Açık arazide yürürken uzun kollu kıyafetler giyilmeli, pantolon paçaları mutlaka çorapların içine sokulmalı.

Dönüşte "Vücut Taraması" Yapın: Doğadan ya da tarladan eve dönüldüğünde başta kulak arkası, koltuk altı, kasıklar ve diz arkası olmak üzere tüm vücut kene açısından titizlikle kontrol edilmeli.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

KKKA hastalığının kuluçka süresinin ardından ani başlayan şikayetlerle kendini gösterdiğini belirten sağlık birimleri, şu belirtilerin görülmesi halinde zaman kaybetmeden maske takılarak acil servislere başvurulmasını tavsiye ediyor:

Yüksek ateş ve şiddetli titreme,

Halsizlik, yoğun yorgunluk ve kırgınlık,

Baş, kas ve eklem ağrıları,

Bulantı, kusma veya karın ağrısı,

İlerleyen safhalarda vücudun çeşitli yerlerinde morarma veya kanama eğilimi.

Tokat ve çevresindeki kırsal alanlarda kene nöbeti devam ederken, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de riskli köylerde bilgilendirme ve broşür dağıtım çalışmalarına hız verdiği bildirildi.