Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza, Reşadiye ilçesine bağlı Bağdatlı yol ayrımı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Esenyurt Belediyesi’ne ait minibüs, Ordu’nun Kabataş ilçesinde katıldıkları cenaze töreninin ardından İstanbul’a dönüş yolundaydı. Sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle araç kontrolden çıkarak savruldu. Minibüs, yol kenarında bulunan Baydarlı Belediyesi’ne ait itfaiye aracına çarptıktan sonra devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki inceleme çalışmaları devam ediyor.