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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat Devlet Hastanesi’nde kafa travması nedeniyle tedavi altında bulunan 14 yaşındaki bir çocuk, ileri düzey yoğun bakım ihtiyacı üzerine Sağlık Bakanlığı’na ait helikopter ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ZAMANLA YARIŞILDI

Tokat Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalelerin ardından, hastanın tedavisinin ileri düzey yoğun bakım ünitesinde sürdürülmesine karar verildi. Zaman kaybetmeksizin devreye giren Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı, genç hastayı güvenli bir şekilde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaştırdı.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Hayati önem taşıyan nakil operasyonunun ardından yapılan açıklamada, operasyonda görev alan tüm sağlık personeline teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Evladımızın bir an önce sağlığına kavuşması için süreci yakından takip ediyoruz. Bu hassas nakil operasyonunu başarıyla gerçekleştiren tüm sağlık personelimize yürekten teşekkür ediyoruz. Rabbim Şâfî ismi hürmetine evladımıza acil şifalar versin. Ailesine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, hayırlı haberlerini almayı niyaz ediyoruz."

Tedavi altına alınan 14 yaşındaki çocuğun durumunun Ankara’daki uzman ekiplerce yakından takip edildiği bildirildi.