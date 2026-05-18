Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde üretilen yerli ve doğal ürünler, vatandaşlarla buluşmak üzere satış stantlarındaki yerini aldı. Üniversitenin üretim vizyonunu destekleyen bu gelişmeyle eş zamanlı olarak, Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi Sosyal Tesisi hizmete açıldı.

Üniversite-şehir iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan proje kapsamında, TOGÜ'nün farklı akademik birimlerinde üretilen tarımsal, gıda ve hijyenik ürünler stantlarda satışa sunuldu. Hem yerel ekonomiye katkı sağlamayı hem de üniversitenin üretim potansiyelini sergilemeyi amaçlayan bu adım, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.



​Açılış programında konuşan yetkililer, üniversitelerin sadece teorik eğitim veren yerler değil, aynı zamanda üreten ve topluma dokunan kurumlar olması gerektiğinin altını çizdi. Bu vizyonun bir parçası olarak hayata geçirilen Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi Sosyal Tesisi, tarihi dokusu ve modern hizmet anlayışıyla hem bilimsel hem de sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak bir cazibe merkezi olarak tasarlandı. Protokol üyeleri ve davetliler, tesisi gezerek sergilenen ürünleri yakından inceledi.

Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi Sosyal Tesisi, açılışın ardından ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. TOGÜ logolu ürünlerin yer aldığı satış stantlarının, hem üniversitenin tanıtımına büyük katkı sağlaması hem de Tokat’ın sosyal hayatına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Tesis, bundan sonraki süreçte hem akademik camiaya hem de tüm halka açık şekilde hizmet vermeye devam edecek.