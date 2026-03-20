Ramazan Bayramı tatilinde sevdikleriyle buluşmak için yola çıkan Togg sahipleri artık şarj ücretlerini düşünmeyecek. Şirketin özel kampanyası sayesinde 90 kilovatsaatlik ücretsiz enerji desteğiyle ceplerinde önemli bir tasarruf sağlayacaklar. Bu fırsat bayram coşkusunu katlayacak ve yolculukları daha keyifli hale getirecek.

CEP BÜTÇESİNİ KORUYAN BAYRAM HEDİYESİ

Şirketin bayram dönemine özel hazırladığı kampanya Togg kullanıcılarını doğrudan mutlu ediyor. Belirli limite kadar ücretsiz enerji sağlanıyor. Bu enerji 90 kilovatsaat seviyesinde tutuluyor. Kullanım tipine bağlı olarak bu destek 900 lira ile 1300 lira arasında değişen bir mali değere karşılık geliyor. Özellikle bayram seyahatlerinde şarj maliyetlerinin yüksek olabileceği düşünüldüğünde bu fırsat büyük önem taşıyor. Uzun mesafeli yolculuk yapan sürücüler artık istasyonlarda sıra beklerken ekstra ücret hesaplamak zorunda kalmayacak. Bu sayede hem zaman hem de para tasarrufu sağlanacak.

ADIM ADIM ÜCRETSİZ ŞARJA ULAŞIN

Bu hakkı elde etmek oldukça basit bir süreçten geçiyor. Öncelikle Trumore uygulamasına girilerek ana sayfadaki hikaye alanından özel enerji kodu alınması gerekiyor. Sonrasında Trugo uygulaması açılarak kodun ilgili bölüme tanımlanması yeterli oluyor. Kodun başarılı şekilde kaydedilmesinin ardından ücretsiz şarj hakkı aktif hale geliyor. Bu hak Trugo şarj istasyonlarında rahatlıkla kullanılabiliyor. Süreç sadece birkaç dakika sürüyor ve herhangi bir ek ücret gerektirmiyor. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise süre sınırlamasıdır.

ZAMANI İYİ DEĞERLENDİRİN SON GÜNLER YAKLAŞIYOR

Kampanyanın en kritik noktası süre sınırlamasıdır. Enerji kodunun Trugo uygulamasına girilmesi 22 Mart saat 23.59’a kadar tamamlanmalıdır. Kod tanımlandıktan sonra ise ücretsiz şarj hakkı 26 Mart 2026 günü sonuna dek geçerli kalıyor. Bu sürenin sonunda kullanılmayan haklar otomatik olarak iptal ediliyor. Togg sahiplerinin bu tarihleri göz önünde bulundurarak vakit kaybetmeden harekete geçmeleri öneriliyor. Bayram trafiğinin yoğun olduğu günlerde kod tanımlama işlemini ertelemek fırsatı kaçırmak anlamına gelebilir.

Bu kampanya ile Togg markası kullanıcı memnuniyetini ön planda tutmaya devam ediyor. Elektrikli araç sahipleri için şarj maliyeti önemli bir konu olurken böyle bir destek sektöre de örnek oluyor. Bayram gibi yoğun dönemlerde bu tür uygulamalar sürücülerin yolculuklarını stressiz geçirmesine yardımcı oluyor. Trugo istasyon ağının genişliği sayesinde ülke çapında birçok noktada bu ücretsiz şarjdan faydalanmak mümkün. Kullanıcılar rotalarını planlarken artık ekstra ücret hesaplaması yapmadan hareket edebilecek. Bu durum bayram trafiğinde de önemli bir kolaylık sağlıyor.

Ayrıca kampanya Ramazan Bayramı’nın paylaşım ve dayanışma ruhuna uygun bir yaklaşım sergiliyor. Togg gibi yerli bir markanın böyle jestleri vatandaşlar arasında olumlu yankı uyandırıyor. Kullanıcılar bu fırsatı değerlendirerek hem tasarruf yapacak hem de araçlarını daha verimli kullanacak. Bayram ziyaretleri sırasında yaşanan küçük sürprizler yolculuk keyfini artırırken Togg sahiplerine özel bu enerji desteği tam anlamıyla bir bayram hediyesi niteliği taşıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin uygulamaları güncel tutması ve kod tanımlama adımını zamanında tamamlaması yeterli olacak.