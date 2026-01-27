Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Boyteks Tekstil) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin Boyteks Tekstil'in satışına ilişkin ihale ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhalede muhammen bedel 14 milyar 300 milyon lira, katılım teminatı 700 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için 30 Mart saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 31 Mart'ta saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF NEDEN EL KOYDU?

TMSF’nin satışa çıkardığı Boytek Tekstil, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası örgütle ilişkili olan Boydak Holding’in bünyesinde yer alıyordu. El konuşan Boydak Holding’in bir parçası olan firma yatak kumaşı ve döşemelik kumaş üretimi yapıyor.

TMSF, Erciyes Kayseri Holding ismini alan Boydak Holding'in mobilya devi Bellona firmasını geçtiğimiz yıl 8 milyar 100 milyon lira bedelle satmıştı.

12 milyar 500 milyon bedelle satışa çıkartılan İstikbal Mobilya'ya gelen teklifleri yeterli görmeyen TMSF, satışı iptal ettiğini duyurmuştu.