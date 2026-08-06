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Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Buna göre Giresun kalite fındığın kilogramı 255 TL, Levant kalite fındığın kilogramı ise 250 TL olarak belirlendi. Açıklanan fiyatlar, üretici temsilcileri ve meslek odalarının tepkisini çekti.

"ÜRETİCİ İÇİN TAM ANLAMIYLA YIKIM"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, açıklanan rakamların büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek fiyatın maliyetlerin ve mevcut ekonomik şartların çok gerisinde kaldığını söyledi.

Karan, belirlenen fiyatın yalnızca tekel firmaların işine yarayacağını savunarak, üretici açısından bunun tam anlamıyla bir yıkım olduğunu ifade etti. Açıklanan fiyat nedeniyle bazı üreticilerin bahçeye girmemeyi bile düşündüğünü dile getirdi.

"SEFALET FİYATINI KABUL ETMİYORUZ"

YENİ Parti Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek de açıklanan alım fiyatını "sefalet fiyatı" olarak nitelendirdi.

Şenyürek, artış oranının yıllık enflasyonun altında kaldığını savunarak, üreticinin yükselen maliyetlerinin göz ardı edildiğini ve açıklanan fiyatın üreticiyi değil büyük alıcıları koruduğunu öne sürdü.

"BU TABAN FİYAT DEĞİL, ÖLÜM FERMANI"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise özellikle eğimli arazilerde üretim yapan çiftçilerin çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bölgede fındık üretim maliyetinin yaklaşık 230 TL seviyesinde olduğunu belirten Akça, 250 TL'lik alım fiyatının üreticiye yeterli kazanç sağlamayacağını ifade ederek, "Bu taban fiyat değil, üreticinin ölüm fermanıdır. Bu fiyatı kabul etmiyoruz" dedi.

ÜRETİCİLER YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİNDE

Fındık üreticileri ve sektör temsilcileri, açıklanan alım fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesini isterken, maliyetleri karşılayacak ve üreticiyi koruyacak yeni bir fiyat düzenlemesi yapılması çağrısında bulundu.