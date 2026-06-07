Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, yapay zeka kullanılarak yapılan ve çok sayıda virüse karşı geniş koruma sağlamayı hedefleyen yeni nesil aşının ilk insan denemelerini tamamladı. Bilim insanlarına göre bu çalışma, bir aşının en kritik bileşenlerinden biri olan antijenin tamamen yapay zeka tarafından tasarlanıp insanlar üzerinde test edildiği ilk örnek olarak göze çarpıyor.

Araştırma ekibi geliştirilen aşının mevcut koronavirüs varyantlarının yanında gelecekte hayvanlardan insanlara geçerek yeni salgınlara sebebiyet verecek koronavirüslere karşı da koruma sağlayabilecek şekilde tasarlandığını ifade ediliyor. Çalışma erken aşamada olsa da ekip, benzer yaklaşımı grip ve Ebola gibi diğer tehlikeli virüslere karşı da uygulamaya başladı.

YARININ VİRÜSLERİNE KARŞI KORUMA SAĞLAYACAK

Geleneksel aşılar genel olarak belirli bir virüs türü veya dolaşımdaki mevcut varyantlar temel alınarak geliştiriliyor. Fakat koronavirüs ve influenza gibi bazı virüsler sürekli mutasyona uğrayarak yapılarında değişiklik gösterebildiği için aşıların düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor.

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Jonathan Heeney, mevcut yaklaşımın virüslerin gerisinden geldiğini ifade ederek, araştırmanın temel amacının gelecekte ortaya çıkabilecek salgınların önüne geçmek olduğunu belirtti. Heeney’e göre hedef, sadece bugünün virüslerine karşı değil, gelecekte yeni salgınlara neden olabilecek patojenlere karşı da önceden koruma sağlayabilen aşılar geliştirmek.

Yapılan çalışmada çok sayıda koronavirüse ait genetik dizilimler kullanıldı. Virüslerin genetik kodları yapay zeka sistemleri tarafından analiz edilerek farklı koronavirüslerin ortak özelliklerini içeren bir “süper antijen” tasarlandı.