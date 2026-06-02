Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimlerde güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlenen bir çocuk pantolonu hakkında toplatma kararı aldı. Bakanlık, ürünün yaralanma riski taşıdığını belirterek piyasaya arzının yasaklandığını duyurdu.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan bildirime göre, "S&K Star Karaca" markalı, 110 beden ve 5 yaş grubuna yönelik lacivert çocuk pantolonu güvenlik kriterlerine uygun bulunmadı. Bu nedenle ürünün satışının durdurulmasına ve piyasadan çekilmesine karar verildi.

GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMADI

Bakanlık kayıtlarında yer alan bilgilere göre ürün, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerine ilişkin TS EN 14682 standardındaki şartları yerine getirmedi.

Denetimlerde, pantolonun bel kısmında bulunan büzme ipleri ve fonksiyonel kordonların izin verilen ölçülerin üzerinde olduğu tespit edildi. Uzmanlar, uzun kordon ve bağcıkların çocukların oyun sırasında çeşitli yerlere takılarak düşme ve yaralanma riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Toplatma kararının 26 Mart 2026 tarihinde alındığı belirtilirken, ürünün üretici veya sorumlu firması olarak tasfiye halindeki Süper Karaca Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin tek ortağı Ekrem Beşkardeş gösterildi.

AİLELERE UYARI

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuk kıyafetlerinde yer alan uzun bağcık, kordon ve büzme iplerini kontrol etmelerini öneriyor. Yetkililer, söz konusu ürüne sahip olan tüketicilerin marka ve ürün bilgilerini incelemeleri, kullanımını durdurmaları ve satıcı ya da ilgili firmayla iletişime geçmeleri gerektiğini belirtiyor.

Ticaret Bakanlığı, çocuk ürünlerinde güvenlik riskleri taşıyan ürünlerin tespit edilmesi amacıyla piyasa denetimlerini sürdürüyor. Yetkililer, ailelerin güncel güvensiz ürün duyurularını takip etmelerinin önem taşıdığını vurguluyor.