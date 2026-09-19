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Kaynak: ANKA

Görüşmede, Toyota’nın Türkiye’deki yatırımları ile ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve Türkiye’den yeni pazarlara açılım olanakları ele alındı.

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu, Toyota Motor Europe Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkanı Matt Harrison ve Toyota Türkiye CEO’su Murat Bülbül’ün başkanlığındaki Toyota heyetini kabul etmiştir.

Görüşmede, Toyota’nın ülkemizdeki yatırımları ve Türkiye’den ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik perspektifi ile Türkiye’den yeni pazarlara açılım imkânları ele alınmıştır.

Ticaret Bakanlığımız, ülkemize değer katan mevcut ve potansiyel yatırımların desteklenmesi ve Türkiye’nin küresel üretim ve ticaret ağlarındaki konumunun daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaları desteklemeye devam edecektir.”