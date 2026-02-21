Türk Hava Yolları'nın (THY') 23-23 Şubat'ta yapılacak New York uçuşlarının kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Türk Hava Yolları'nın (THY), ABD'nin New York kentine 22-23 Şubat tarihlerinde yapmayı planladığı bazı seferlerin, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI YÜZÜNDEN
THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "New York'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.