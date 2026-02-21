Yeniçağ Gazetesi
21 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor

Ekonomik kriz ve enflasyona karşı parasının değerini korumak isteyen vatandaşlar, faiz ve döviz gibi alternatif yatırımlara yöneliyor. Peki 2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? Bankalar oranlarını güncelledi. İşte sonuçlar:

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor - Resim: 1

ODEA

Faiz Oranı: %44

Net kazanç: 53.482,1 TL

Vade sonu tutar:2.053.482,1 TL

1 11
2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor - Resim: 2

Fibabanka

Faiz Oranı: %43

Net kazanç: 63.148,98 TL

Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL

2 11
2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor - Resim: 3

TEB

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 63.148,98 TL

Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL

3 11
2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor - Resim: 4

QNB

Faiz Oranı: %42,25

Net Kazanç: 56.533,97 TL

Vade Sonu Tutar: 2.056.533,97 TL

4 11
2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor - Resim: 5

Denizbank

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 58.224,66 TL

Vade Sonu Tutar: 2.058.224,66 TL

5 11
2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor - Resim: 6

ING

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 50.319,19 TL

Vade Sonu Tutar: 2.050.319,19 TL

6 11
2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor - Resim: 7

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 57.139,73 TL

Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL

7 11
2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor - Resim: 8

Akbank

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 56.416,44 TL

Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

8 11
2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor - Resim: 9

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 55.693,15 TL

Vade Sonu Tutar: 2.055.693,15 TL

9 11
2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor - Resim: 10

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç:54.969,86 TL

Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL

10 11
2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor - Resim: 11

Halkbank

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 54.969,86 TL

Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL

11 11
Kaynak: Haber Merkezi
