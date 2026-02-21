2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: Memur maaşını bile geçiyor

ODEA
Faiz Oranı: %44
Net kazanç: 53.482,1 TL
Vade sonu tutar:2.053.482,1 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Net kazanç: 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,25
Net Kazanç: 56.533,97 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.533,97 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 58.224,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.224,66 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 50.319,19 TL
Vade Sonu Tutar: 2.050.319,19 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 55.693,15 TL
Vade Sonu Tutar: 2.055.693,15 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç:54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL