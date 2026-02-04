Türk Hava Yolları’nın (THY), Nepal’in başkenti Katmandu’dan İstanbul’a seyir hâlinde olan uçağı, motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle acil iniş talebinde bulundu. Hindistan’ın Kalküta kentindeki havalimanına inen uçakla ilgili olarak Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçak mürettebatının motordaki yangının kontrol altına alındığını bildirdiği belirtildi.

THY’DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Katmandu–İstanbul seferini gerçekleştiren uçaktaki teknik arızayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Üstün, "TK727 sefer sayılı Katmandu–İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.