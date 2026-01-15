THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, İstanbul’dan Barselona’ya giden TK1853 sefer sayılı uçuşta bomba paniği yaşandığını açıkladı. Üstün, olayın uçak Barselona’ya yaklaşırken meydana geldiğini ifade etti.

ARAMALAR SONUCU TEHLİKEYE RASTLANMADI, KİMİN YAPTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Üstün, son yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzda yaşanan durumun ardından, ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerekli güvenlik aramaları gerçekleştirilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Söz konusu yolcunun tespiti ve hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

Uçağımızın dönüş seferi, yolcu alımının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.