NBA'de Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers'ı 129-104 mağlup etti. San Antonio Spurs'a karşı üst üste iki mağlubiyet alan son şampiyon Thunder'da, Chet Holmgren 29 sayı, 9 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı, 5 asist, 2 top çalmayla takımlarına galibiyeti getirdi. Gilgeous-Alexander, art arda 103 maçı 20 ve üstü sayı performansla oynadı. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Joel Embiid'in oynamadığı 76ers'ın 23 top kaybından Thunder, 31 sayı üretti. Tyrese Maxey'in 28 sayıyla en skorer isim olduğu 76ers'ta, 28 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona 11 sayı, 8 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.

RAPTORS UZATMADA KAZANDI

Sahasında 5 maçtır kazanamayan Toronto Raptors, uzatmaya giden maçta Golden State Warriors'ı 141-127 mağlup etti. Raptors'ta Scottie Barnes, 23 sayı, 25 ribaunt ve 10 asistle "triple double" yaparken Immanuel Quickley 27, Brandon Ingram 26 ve Ja'Kobe Walter, 18 sayılık performans sergiledi. Kariyerinin 7. triple double'ını yapan Barnes, Raptors tarihinde aynı maçta sayı ve ribauntlarda 20 barajını aşan ilk oyuncu oldu. Barnes, 1980'den bu yana 20 sayı, 25 ribaunt, 10 asist istatistiğini yakalayan Nikola Jokic'ten sonraki ikinci isim olarak kayıtlara geçti. Konuk takımda 39 sayıyla oynayan Stephen Curry, uzatmada skor üretemedi. Draymond Green 21 sayı, 7 asist, Jimmy Butler 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist kaydetti.

KAWHI LEONARD'DAN KARİYER REKORU

Los Angeles Clippers'ın Detroit Pistons'ı 112-99 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldığı maçta Kawhi Leonard, 55 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Leonard, Bob McAdoo'nun ardından Clippers tarihinde evinde arka arkaya iki maçta en az 40 sayı atan ikinci oyuncu oldu. Clippers'ta James Harden 28, Nicolas Batum 12 sayıyla oynarken Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, 9 asist, Jalen Duren 18 sayı, 14 ribauntla parkeden ayrıldı.