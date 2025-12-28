Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, Aliağa'ya konuk oldu. Siyah beyazlılar çok büyük bölümünü geride oynadığı maçta İzmir ekibini Jonah Mathews'ün son saniye üçlüğüyle 75-72 yendi.

İlk çeyreğe iyi başlayan konuk takım oldu. Beşiktaş periyodu 23-18 önde tamamladı. Aliaa ise ikinci yarıda savunmasını sertleştirdi. Kolay sayıya izin vermeyen İzmir ekibi ilk yarıyı 41-37 önde kapadı. Üçüncü 10 dakikada çekişme vardı. Aliağa final periyoduna 56-54'lük skorla başladı. Son çeyrek büyük çekişmeye sahre oldu. İzmir ekibi son 2 dakikaya 72-66 önde girdi. Burada sahneye Jonah Mathews çıktı. Arka arkaya sayılar bulan oyuncu son saniyede üçlük atarak Kartal'a 75-72'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş namağlup serisini sürdürdü ve ligde 13'te 13 yaptı. Aliağa ise 8. kez mağlup oldu. Kartal'da Jonah Mathews 21, Ante Zizic 15 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu. Aliağa'da ise Martynas Sajus 22, Yannick Franke 18 sayı ile oynadı.

ALİAĞA'NIN HAKEM İSYANI

Aliağa, son 2 dakika içinde Yunus Emre’ye yapılan faulün çalınmaması ve Yannick Frankie’ye atış halinde yapılan faulün yerde kararı verildiği gerekçesiyle hakemlere tepki gösterdi.