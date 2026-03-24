TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası hedeflerine ilişkin açıklamasında turnuvaya katılım konusunda umutlu olduklarını belirterek, bu süreçte sponsorların da önemli sorumluluklar üstleneceğini ifade etti.

A Milli Takımlar’ın resmi sponsorlarından Damat Tween adına açılan yeni mağaza, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin girişinde hizmete girdi.

Mağazada milli takım ürünlerinin yanı sıra markaya ait ürünlerin de sporseverlerle buluşturulacağı aktarıldı. Açılış törenine İbrahim Hacıosmanoğlu, Süleyman Orakçıoğlu, TFF yöneticileri ve Orka Holding temsilcileri katıldı.

Kurdele kesiminin ardından İbrahim Hacıosmanoğlu ile Süleyman Orakçıoğlu mağazayı gezerek ürünleri inceledi.

Açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası hedeflerine inandıklarını, sponsor markaların da bu süreçte katkı sağlayacağını ve hedefe ulaşıldığında iş birliklerinin daha da güçleneceğini ifade etti. Ayrıca milli takım ürünlerine erişimin artırılması için kulüplerle iş birliği yapılabileceğini belirtti. Mağazanın hem marka hem de milli takım için önemli bir adım olduğunu kaydetti.