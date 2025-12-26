Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturmasında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 9 hakem daha Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
SÜPER LİG HAKEMİ ALİ PALABIYIK DA ARALARINDA YER ALDI
Sevk edilen isimler arasında Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın da yer alması dikkat çekti. Son olarak 2022-2023 sezonunda maç yöneten Ali Palabıyık hakemlik kariyeri boyunca Süper Lig'de toplam 177 maçta düdük çaldı.
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakemler şöyle:
Ali Palabıyık - Süper Lig Hakemi
Ali Tuna - Klasman Yardımcı Hakemi
Alper Oran - Klasman Hakemi
Berkay Daban - Klasman Yardımcı Hakemi
Erhan Kutlu - Klasman Hakemi
Halit Karacabay - Klasman Yardımcı Hakemi
Okan Akbal - Klasman Yardımcı Hakemi
Sedat Etik - Klasman Yardımcı Hakemi
Yusuf Bozdoğan - İl Hakemi