Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturmasında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 9 hakem daha Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

SÜPER LİG HAKEMİ ALİ PALABIYIK DA ARALARINDA YER ALDI

Sevk edilen isimler arasında Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın da yer alması dikkat çekti. Son olarak 2022-2023 sezonunda maç yöneten Ali Palabıyık hakemlik kariyeri boyunca Süper Lig'de toplam 177 maçta düdük çaldı.

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakemler şöyle:

Ali Palabıyık - Süper Lig Hakemi

Ali Tuna - Klasman Yardımcı Hakemi

Alper Oran - Klasman Hakemi

Berkay Daban - Klasman Yardımcı Hakemi

Erhan Kutlu - Klasman Hakemi

Halit Karacabay - Klasman Yardımcı Hakemi

Okan Akbal - Klasman Yardımcı Hakemi

Sedat Etik - Klasman Yardımcı Hakemi

Yusuf Bozdoğan - İl Hakemi