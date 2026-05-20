Süper Lig’de 2025-26 sezonu sona ererken Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Kayserispor ise küme düşen takımlar oldu. Ligin alt sıralarında son haftalara kadar büyük bir heyecan yaşandı.

Sezonun ortasında kesin düşer gözüyle bakılan Eyüpspor ise ligde kalmayı başardı. Kısıtlı kadrosu ve sezon başında takımdan ayrılan çok sayıda oyuncuya rağmen İstanbul ekibi, dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Ligde çıktığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Eyüpspor, bu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Son hafta Fenerbahçe karşısında son dakikalarda Talha Ülvan’ın golüyle ligde kalmayı başaran Eyüpspor, müsabakadan 3-3'lük beraberlik aldı ve Antalyaspor’un küme düşmesiyle sezonu mutlu kapattı.

METEHAN ALTUNBAŞ’TAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Eyüpspor’un başarısında takım oyunu öne çıkarken Umut Bozok ve Metehan Altunbaş gibi hücum oyuncuları da skora katkılarıyla dikkat çekti.

Henüz 23 yaşındaki Metehan Altunbaş, takımda tecrübeli isimler bulunmasına rağmen kaptanlık pazubendini de taşıdı. Son hafta Fenerbahçe maçında gol atan genç oyuncu, sezonu 22 maçta 8 gol ve 1 asistle tamamladı. Özellikle son haftalardaki performansıyla takımın ligde kalmasında önemli rol oynadı.

Hiç şüphesiz Metehan’ın performansında ve üstlendiği sorumlulukta, 4 Ocak 2026 tarihinde göreve gelen teknik direktör Atila Gerin’in de payı büyüktü.

TFF 1. LİG'DE KÜME DÜŞEN ADANASPOR'DA YEDEK KALDI!

Geçtiğimiz sezonu (2024-25) TFF 1. Lig’de küme düşen Adanaspor’da geçiren Metehan Altunbaş, sezonun ilk devresinde düzenli olarak ilk 11’de forma giydi.

Ancak devre arasında yapılan takviyeler sonrası daha çok yedek kulübesine çekilerek oyuna sonradan dahil oldu.

Adanaspor ise sezonu 38 maçta topladığı 30 puanla 19. sırada tamamlayarak TFF 2. Lig’e düştü.

PERİ MASALINA ÖNCÜLÜK ETTİ

TFF 1. Lig’de yaşadığı küme düşme sezonunun ardından Eyüpspor’a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, bu kez kaptanlık sorumluluğunu da üstlenerek takımının “peri masalı” yazmasına öncülük etti.