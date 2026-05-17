Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Eyüpspor’u Süper Lig’de tutmayı başaran Atila Gerin, Fenerbahçe ile oynanan 3-3’lük maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gerin başarının sırrını 'Önce inanç sonra çalışma' sözleriyle özetledi.

'KAPANACAK DEDİLER'

Yaşadıkları zor süreci anlatan Gerin, “Allahıma şükürler olsun. Son top, son düdük diye diye biz çağırdık böyle bitişi. Başkanlarımızın içeri alınmasından sonra herkesin ‘Düştü, kapanacak’ dediği ortamda 15 oyuncu gitti. Bulduğumuz gençlerle devam ettik” dedi.

Eyüpspor’un ayakta kalmasında kulüp yönetiminin ve devlet desteğinin önemli rol oynadığını söyleyen Gerin, “Tahliye olan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a moral olsun diye bu başarıyı onlara hediye ediyoruz. Sonra kayyum atandı ve devletimiz yanımızda oldu.” ifadelerini kullandı.

'ARDA TURAN İLE İNANILMAZ SİSTEM KURDUK'

Atila Gerin, takımın çıkışında Arda Turan döneminin etkisine de dikkat çekti.

Gerin, “İbrahim Üzülmez vardı, daha sonra Arda Turan geldi. Arda Turan ile inanılmaz bir sistem kurduk. Selçuk Şahin ve Orhan Ak ile çalışmalarımızı hiç bozmadık. Bu iş önce inanç sonra çalışma ile oluyor” şeklinde konuştu.

'BİR MAÇIMIZ VARDI O MAÇTA DOĞRANDIK'

Deneyimli futbol adamı, sezon içinde oynadıkları bir maçta hakem kararlarından dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını da söyledi.

Atila Gerin, “Bir maçımız var, o maçta çok doğrandık. O hakem arkadaş da inşallah kendini toparlar. Allah bizi sınadı orada. Biz kaldık, o maçtaki takım sıkıntı yaşadı” sözleriyle dikkat çekti.

'FENERBAHÇE’DEN PUAN ALACAĞIMIZA İNANIYORDUM'

Fenerbahçe karşılaşmasına özel hazırlandıklarını belirten Gerin, "Fenerbahçe maçına gelirken puan alacağımıza inanıyordum. Burada puan aslanın ağzında değil midesinde. Fenerbahçe’yi tebrik ederim. 2-0’dan dönüp herkesi ters köşe yaptılar. Ama Allah bize nasip etti” dedi.