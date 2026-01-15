İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Soruşturma çerçevesinde bazı tanınmış isimlerin gözaltına alınması ve ifadeye çağrılması uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı. Gözaltına alınan bu isimler arasında genç oyuncu Melisa Döngel de yer alıyordu.

ADRESİNDE BULUNAMAMIŞTI

Operasyonun gerçekleştirildiği sırada yurt dışında bulunan Döngel, adresinde bulunamamış; Türkiye’ye döner dönmez Adli Tıp Kurumu’na giderek saç ve kan örnekleri vermişti.

Gerekli işlemlerin ardından serbest bırakılan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı detaylı açıklamayla sürecin yasal çerçevede ilerlediğini ve ifadesini verdikten sonra serbest kaldığını ifade etmişti. “Durumu öğrenir öğrenmez aynı gün ülkeye dönerek kendi isteğimle gidip ifademi verdim” sözleriyle süreci anlatan Döngel, yetkililere ve kendisine destek olanlara da teşekkür etmişti.

MİRAÇ KANDİLİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından sessizliğini koruyan Melisa Döngel, geçtiğimiz saatlerde yaptığı Miraç Kandili paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Oyuncunun paylaşımında; kayıplar yaşayanlar için teselli, ihtiyaç sahipleri için dua, sağlık bekleyenler için şifa dilekleri yer aldı. Döngel, mesajında dürüstlük vurgusu yaparken, herkes için huzurlu bir yuva ve hayırlı kapılar temennisinde bulundu.