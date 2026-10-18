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Tesla modellerinin batarya kapasitesini düşürüp ön bagajına (frunk) iki silindirli benzinli jeneratör monte etmesiyle tanınan Avusturyalı mühendislik firması Obrist, seri üretime geçemeden iflas etti. Şirket grubuna bağlı üç alt kuruluşun toplam yaklaşık 31,8 milyon avro (37 milyon dolar) borçla iflas edenler arasında yer aldığı bildirildi.

ON YILI AŞKIN SÜREDİR PROTOTİP AŞAMASINDAYDI

Firma, on yılı aşkın süredir “HyperHybrid” adını verdiği menzil uzatıcı (EREV) teknolojisini pazarlamaya çalıştı, ancak prototip aşamasını geçemedi. 2020'de geliştirilen “Mark II” konseptinde Tesla Model 3 Standard Range Plus’ın 50 kWh’lik orijinal bataryası çıkarılarak yerine 17,3 kWh’lik hafif bir batarya yerleştirildi. Ön bagaja eklenen 40 kW’lık benzinli jeneratörle 1.000 kilometrelik menzil vaat edildi.

Obrist, 100 kilometrede 2 litre yakıt tüketimi ve 4.500 avroluk seri üretim maliyetiyle araç fiyatlarını yarı yarıya düşüreceğini öne sürdü. Ancak beklenen küresel sanayi ortaklığı kurulamadı.

KURUCU OBRIST İFLASIN NEDENLERİNİ SIRALADI

Şirket kurucusu Frank Obrist, Feldkirch Bölge Mahkemesi’ne sunulan iflas başvurusunda şirketin sonunu getiren başlıca etkenleri açıkladı. Buna göre uzun yıllara yayılan geliştirme sürecinin ardından sermaye akışı sağlanamadı ve yatırımcı görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Obrist, yüksek Ar-Ge maliyetlerine dikkat çekti.

Başvuruda ayrıca otomotiv üreticilerinin hibrit ve menzil uzatıcı çözümler yerine tamamen elektrikli (BEV) platformlara büyük yatırımlar yapması da etkenler arasında gösterildi. Tam elektrikli otomobillerdeki menzil endişesinin gelişen şarj altyapısı ve düşen batarya maliyetleriyle azalması, ek jeneratörlü sistemlerin ticari çekiciliğini ortadan kaldırdı.

İKİ ŞİRKETİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Feldkirch Bölge Mahkemesi’nde açılan süreç kapsamında, grubun motor ve teknoloji birimleri olan Obrist Powertrain GmbH ile Obrist Technologies GmbH’nin faaliyetleri tamamen durduruldu. İklimlendirme ve termal yönetim parçaları üreten ana şirket Obrist Engineering ise iflas sürecinin dışında tutuldu.