Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Orhaniye Mahallesi Hürriyet Sokak'ta yaşanan kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı.
İddiaya göre 48 NK 282 plakalı otomobil, sokak üzerinde ters yönden ilerlediği sırada İsmet Çatak Caddesi'nde seyreden 48 AST 261 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI
Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.