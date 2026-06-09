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AKP'de il başkanlıklarında yapılan görev değişikliklerinin ardından ilk istifa haberi Diyarbakır'dan geldi. Genel Merkez tarafından görevden alınan Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler'in ardından, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Mehmet Fatih Kayahan da görevini bıraktığını duyurdu.

AKP Genel Merkezi, 3 Haziran'da Diyarbakır'ın yanı sıra Adana, Giresun ve Siirt il başkanlarının görevden alındığını açıklamıştı. Kararın ardından Diyarbakır teşkilatında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

GÖREVDEN AYRILDIĞINI DUYURDU

Mehmet Fatih Kayahan, yaptığı yazılı açıklamada, Ömer İler'in görevden ayrılması nedeniyle kendi görevinden de istifa ettiğini belirtti.

Kayahan açıklamasında, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı basın mensuplarına teşekkür ederek, istemeden kırdığı kişiler olmuşsa haklarını helal etmelerini istedi.

Diyarbakır teşkilatında yaşanan gelişmelerin ardından gözler, AKP'nin yeni il başkanlığı yapılanmasına çevrildi.